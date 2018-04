Milan, pronto il sacrificio di Suso per arrivare a Callejon

Il Milan vuole Callejon: pronto il sacrificio di Suso

Aria di rinnovamento al Milan in vista della prossima stagione. E Massimiliano Mirabelli deve avere una certa passione per il Napoli se dopo aver di fatto acquistato Pepe Reina adesso si è messo in testa di prendere anche José Callejon. L’esterno destro degli azzurri piace tantissimo ai rossoneri che, secondo Il Mattino, avrebbero già avviato un dialogo esplorativo con il suo procuratore Manuel Garcia Quillon, guarda caso agente di Suso.

E proprio Suso potrebbe essere il sacrificato del Milan per arrivare a Callejon. Esterni destri entrambi ma con caratteristiche opposte – mancino Suso e destro Callejon – l’eventuale arrivo in rossonero di Callejon significherebbe l’addio dell’ex Liverpool. Uno scambio quasi alla pari, quello pensato e accarezzato da Mirabelli, se è vero che Suso si può liberare attraverso una clausola di 38 milioni mentre De Laurentiis ne chiede 35 per cedere il pupillo di Sarri. Come andrà a finire?