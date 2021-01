Milan, quanto segni in trasferta: è record

Segnando al Dall’Ara contro il Bologna, il Milan ha conquistato un record di squadra

Vittoria in casa del Bologna per il Milan per 2-1 che comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi. Un successo importante, che si porta dietro anche un record di squadra.

Come riportato da Opta Paolo, i rossoneri hanno trovato la rete per la 20esima partita consecutiva in Serie A. È la prima volta nella storia del club milanista, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993.