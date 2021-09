Il Milan sta vincendo 2-0 contro la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A. Protagonista Ante Rebic di due assist

Il Milan vince 2-0 contro la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A, grazie ai gol di Leao e Ibrahimovic. Protagonista assoluto è Ante Rebic che regala due assist decisivi. Per la prima volta nella sua carriera il croato ha fornito due assist in una partita di Serie A.