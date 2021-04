Milan, rinnovo Ibrahimovic: l’accordo è sempre più vicino

Rinnovo Ibrahimovic: countdown iniziato. Il gigante svedese è molto vicino a trovare l’accordo per il rinnovo con i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono molto vicini ad un nuovo matrimonio. Il gigante svedese ha sino a questo momento realizzato 17 reti in 24 presenze ufficiali tra Serie A e coppe.

A 39 anni Ibra vuole ancora sorprendere, magari giocando la prossima e ultima stagione in rossonero in Champions League per concludere una carriera strepitosa. In questi ultimi giorni il Milan avrebbe presentato un’offerta pari a 6,5 milioni di euro più bonus. La fumata bianca sarebbe molto vicina.