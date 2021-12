Milan, rinnovo Kessie: parti ancora lontane. La situazione

Tra il Milan e Kessie ci sarebbe ancora distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Le ultime

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Franck Kessie. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

L’ivoriano chiederebbe sempre 8 milioni di euro ma il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre a 6 milioni. Le parti rimangano in stand-by, ma la situazione ora rischia seriamente di prendere una brutta piega. Ad oggi le speranze, che l’ex Atalanta rimanga in rossonero, sono minime.

