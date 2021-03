Milan, rinnovo Romagnoli: il capitano vuole un ingaggio da 6 milioni

Il Milan a breve dovrà mettersi a trattare con Mino Raiola anche del rinnovo del capitano Alessio Romagnoli. Il punto della situazione

Non solo Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Il Milan a breve dovrà mettersi a trattare con Mino Raiola anche del rinnovo del capitano Alessio Romagnoli.

Come riferisce Gazzetta dello Sport, il contratto del difensore scade nel 2022. L’ingaggio attuale è di 3 milioni e mezzo di euro: per firmare il rinnovo è probabile che l’agente del giocatore, Mino Raiola, ne chieda poco meno del doppio.

In caso di mancato accordo, è possibile che in Serie A possa farsi avanti la Juventus dato che le alternative in Italia sono limitate.