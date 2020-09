Milan, ritorno in Europa: il nuovo corso rossonero riparte da Dublino, con Ibrahimovic e capitan Donnarumma

Il Milan torna in Europa. Meno 24 ore per il debutto in Europa League dei rossoneri che – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ripartiranno da Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma.

SI TORNA – I rossoneri hanno fatto la storia della Champions League e delle competizioni europee, ma negli ultimi anni le gerarchie sono cambiate. Ora si riparte con il nuovissimo corso, sempre considerando le certezze e con l’obiettivo di ripartire soprattutto nelle manifestazioni continentali.