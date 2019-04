Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini torna nuovamente a parlare di Milan e di calcio: tra gli argomenti toccati anche quello inerente la Nazionale ed il nuovo stadio di San Siro

Ancora una volta, immancabilmente, Matteo Salvini è tornato a parlare di Milan e di calcio. Il Ministro dell’Interno, tifoso rossonero, intervenuto stamane ai microfoni di Lady Radio si è soffermato anche brevemente sull’ennesima brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso sabato contro la Sampdoria: «Tra il derby perso in casa e la squallida sconfitta di Genova, lasciamo perdere…». Salvini ha però ha parlato anche di altri argomenti inerenti l’attualità pallonara: «Il compleanno di Giancarlo Antognoni? Auguri! Me lo ricordo in Nazionale, che bella Nazionale era quella. Se penso invece a quella di oggi… Moise Kean e Fabio Quagliarella in azzurro? È un’accoppiata che mi piace tanto, il giovanotto con quello un po’ più attempato».

Il leader della Lega è tornato infine anche sulla questione San Siro, su cui aveva già detto la sua giorni fa: «Serve un nuovo stadio, ma non solo a Milano, anche in tante altre città… San Siro può restare su come museo o come centro per i concerti. Sono stufo di utilizzare migliaia di uomini in divisa ogni domenica perché ci sono stadi vecchi. Stiamo lavorando a una legge per rendere meno difficile costruire nuovi impianti».