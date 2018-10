Milan, Antonio Donnarumma: «Gattuso è un’arma in più per noi, Gigio è sereno»

Il fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio, ha parlato nel pre-partita di Milan-Sampdoria au microfoni di RaiSport e Milan Tv

Nel pre-partita di Milan-Sampdoria Antonio Donnarumma parla ai microfoni sia di Rai Sport che di Milan TV per parlare dell’attuale momento negativo della squadra. Ecco le sue parole: «Avere Gattuso è una cosa in più per noi. Dobbiamo mettere qualcosa in più, oggi servono i tre punti. L’errore di Gigio nel Derby? Mio fratello si allena bene, è sereno. L’errore ci sta, può capitare a tutti, l’importante è andare avanti e pensare ad oggi».

Qualche parola poi sulla sfida delle 18 con la Samp: «Ci siamo allenati bene e l’abbiamo preparata bene, è una gara importante. Dobbiamo fare tutto per ottenere tre punti. Loro sono un’ottima squadra, giocano bene ma l’abbiamo preparata nei dettagli, sappiamo come affrontarli e faremo di tutto per vincere. Ci siamo detti che bisogna dare qualcosa in più, lo abbiamo ribadito internamente».