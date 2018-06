Sportmediaset afferma che nel caso in cui Ricketts diventi il nuovo proprietario del Milan avrebbe scelto Antonio Conte come suo allenatore

I tifosi milanisti in queste ore sono in subbuglio in quanto il futuro del club rossonero è sempre più incerto. Il presidente Yonghong Li non è riuscito a trovare i 32 milioni di euro necessari al rifinanziamento che sono stati quindi versati dal fondo Elliott. La prospettiva più probabile è che sarà proprio l’hedge fund ad ottenere la guida del club ma sullo sfondo ci sono diversi personaggi interessati ad acquistare il Milan. In queste ore si è fatto avanti Thomas Ricketts, proprietario della squadra di baseball dei Chicago Cubs. L’imprenditore in un comunicato ha confermato la volontà di diventare il futuro proprietario dei rossoneri e ha promesso investimenti duraturi. L’arrivo del nuovo management potrebbe portare ad un clamoroso cambio in panchina. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel caso in cui Ricketts diventasse il nuovo allenatore del Milan sarà Antonio Conte.

L’attuale tecnico Gennaro Gattuso ha rinnovato qualche mese per altri 2 anni ma gli americani sembrano decisi a puntare sull’ex allenatore della Juventus. Conte dovrebbe liberarsi a breve dal suo contratto con il Chelsea non appena il club troverà l’accordo con Maurizio Sarri.