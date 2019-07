Il Milan di Giampaolo è ancora a caccia di un rinforzo per la difesa: proposto il giovane Montes, messicano del Monterrey

Cesar Montes è il nuovo nome accostato al Milan. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il difensore centrale del Monterrey sarebbe stato proposto ai rossoneri.

Il Diavolo è in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato, consapevoli che la strada che porta a Demiral è a dir poco in salita. Il Milan valuta il profilo in attesa di scegliere un difensore.