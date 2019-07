Milan, si riapre la trattativa con Correa: l’agente è a Milano

Milan, Augustin Jimenez (procuratore di Correa) è tornato a Milano: si riapre la trattativa tra Atletico Madrid e rossoneri

Milan, Augustin Jimenez, procuratore dell’attaccante argentino, è nuovamente a Milano e potrebbe già nella giornata di domani incontrare i dirigenti rossoneri che attendono, al contempo, anche il ds colchoneros Andrea Berta. Al momento non c’è ancora un accordo con l’Atletico Madrid ma la presenza dell’agente di Correa a Milano potrebbe anche dipendere dalla volontà di capire se il Milan potrà investire quanto richiesto dall’Atletico Madrid: 50 milioni di euro.

Intanto nella giornata di oggi il Milan accoglierà il suo nuovo attaccante: Rafael Leao. L’attaccante portoghese, prelevato per 30 milioni dal Lille, giungerà domani mattina alle ore 11 a Malpensa per poi sostenere le visite mediche con il club rossonero prima di firmare il contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni.