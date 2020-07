Milan, slittato l’incontro per il rinnovo di Donnarumma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro tra il Milan e Gianluigi Donnarumma è slittato alla prossima settimana

L’incontro tra il Milan e l’agente di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, per discutere del rinnovo di contratto è slittato alla prossima settimana.

La società rossonera sarebbe intenzionata a proporre un’offerta importante al portiere classe ’99 partendo dalla base attuale d’ingaggio, ossia intorno ai 6 milioni di euro. Il club vorrebbe inoltre evitare di aggiungere una clausola rescissoria in modo da non correre il rischio di perderlo in futuro.