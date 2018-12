Milan-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match della 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-SPAL highlights e gol: i momenti principali della partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, la sfida tra Milan e SPAL chiude il girone d’andata del campionato. I rossoneri di Gennaro Gattuso (28 punti in classifica), vengono dal pareggio di Frosinone e non vincono da 4 turni di campionato; i biancazzurri di Leonardo Semplici (17) sono reduci dal pareggio interno con l’Udinese e non colgono il successo da 9 giornate. Milan che punta alla vittoria per alimentare l’obiettivo Champions League, SPAL per tenere lontana la zona retrocessione. Ecco i gol e gli highlights di Milan-SPAL:

MILAN-SPAL 0-1 – Al 13′ del primo tempo Andrea Petagna raccoglie palla all’interno dell’area e va al tiro sorprendendo Gianluigi Donnarumma a causa di una deviazione!

MILAN-SPAL 1-1 – Dopo 3′ che errore clamoroso degli avversari! che regalano letteralmente il pallone a Samu Castillejo, che da due passi non può sbagliare!