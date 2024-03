Milan, Terracciano rientra dalla Nazionale: il motivo

Filippo Terracciano, terzino destro, rientrerà anzitempo a Milanello dalla Nazionale di categoria: ecco la motivazione

Filippo Terracciano rientra a Milanello. Il terzino del Milan è in ritiro con la Nazionale Under 20, ma a breve rientrerà a Milanello.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24, il rientro è previsto per l’inizio della settimana prossima. Nessun motivo legato condizione fisica o infortuni vari per il difensore ex Hellas Verona.