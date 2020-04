Milan, Theo Hernandez è un pilastro: il prossimo obiettivo è la Francia

Theo Hernandez è un pilastro del Milan e ora punta sulla convocazione nella Francia campione del Mondo in carica

Theo Hernandez è una delle poche note positive della stagione del Milan. Il terzino da diverso tempo si è preso la squadra sulle spalle, ma per il momento viene ignorato dalla nazionale francese. Il motivo? Probabilmente sta pagando qualche errore in passato, ma ora avrà il modo di far ricredere Deschamps.

Il francese dovrà migliorare in fase difensiva, ma sta migliorando. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in passato ha commesso qualche errore ma ora l’obiettivo è chiaro: conquistare la Nazionale e giocare da protagonista l’Europeo, rinviato al 2021 per l’emergenza coronavirus.