Theo Hernandez ha parlato di quello che per lui è più importante al di fuori del rettangolo verde. Ecco cosa ha risposto il terzino

Theo Hernandez, intervenuto all’evento di Ac Milan e Roc Nation pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo, ha risposto alla domanda su cosa per lui è più importante fuori dal campo.

Theo Hernandez ha risposto in questo modo: «La famiglia per me è importante al di fuori dal campo. Oltre ai miei famigliari, ascolto anche tanta musica».