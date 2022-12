Milan, Tomori: «Siamo eccitati per il ritorno in campo»

Le parole di Tomori a Milan TV: «Quest’anno voglio crescere e vogliamo vincere un altro trofeo. Sappiamo che è difficile»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, intervistato da Milan TV ha detto di non vedere l’ora di disputare la prima partita del girone di ritorno. L’obiettivo è quello di conquistare un altro trofeo e lancia un avvertimento alle altre big della Serie A.

TOMORI -«Siamo eccitati per la prima partita, stiamo lavorando forte e bene. Spero che per il 4 di gennaio saremo pronti. Sono focalizzato su questo momento, siamo un buon periodo. Quest’anno voglio crescere e vogliamo vincere un altro trofeo. Sappiamo che è difficile, ma faremo di tutto per farlo» .

