Milan, tra i convocati di Pioli non c’è Kessié: ecco il motivo

Milan, nell’elenco dei convocati di Pioli per la sfida contro la Juventus non figura Franck Kessié. Il centrocampista fuori per scelta tecnica

Immediatamente dopo la sua conferenza stampa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la Juventus. All’interno dell’elenco, non figura il nome di Franck Kessié.

Nessun problema fisico per il centrocampista, solo una scelta oculata dell’allenatore che ha preferito non chiamarlo per la difficile trasferta per motivi tecnici.