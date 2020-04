Milan, tutto pronto per il maxi ritiro: le ultime

Il Milan ha stilato un programma per la ripresa degli allenamenti: i calciatori alloggeranno in stanze singole durante il ritiro

Il Milan studia la ripresa degli allenamenti, in attesa delle linee guida della FIGC a fronte dell’emergenza Coronavirus.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero ha stilato un programma per il maxi ritiro: effettuata la sanificazione del centro sportivo, i calciatori alloggeranno in stanze singole e svolgeranno test clinici e atletici per verificare la propria idoneità.