Cambio di modulo per il Milan contro l’Udinese: Gennaro Gattuso lancia il 4-3-1-2 con Lucas Paquetà trequartista e Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek insieme in attacco

Come trapelato già negli ultimi giorni, il Milan cambia veste in vista della partita di oggi contro l’Udinese. Gennaro Gattuso è deciso a mutare l’assetto tattico rossonero, soprattutto in avanti, per ritrovare la grinta e l’equilibrio mancati nelle ultime settimane e che hanno portato alla doppia sconfitta nel derby contro l’Inter e contro la Sampdoria sabato scorso. Riguardo al possibile modulo restano ormai pochi dubbi: il Milan di stasera dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 già in parte visto proprio negli ultimi scampoli della partita contro i blucerchiati a Genova. In rampa di rilancio ci sranno sia Lucas Paquetà che Patrick Cutrone, entrambi finiti in panchina inizialmente qualche giorno fa.

Per il brasiliano, utilizzato sin dal suo arrivo al Milan a gennaio praticamente sempre da mezzala, il debutto nel ruolo di trequartista, con Hakan Calhanoglu costretto a retrocedere a centrocampo per mancanza di spazi in avanti e di fianco a Tiemoué Bakayoko e Franck Kessié (quest’ultimo di ritorno dopo la punizione scontata contro la Samp per la lite con Lucas Biglia durante il derby). In attacco invece giocheranno finalmente insieme Krzysztof Piatek e Cutrone, ritenuti fino a questo momento l’uno alternativo all’altro (con il secondo costretto dal polacco alla panchina da mesi a questa parte). A farne le spese dovrebbe invece essere Suso, dirottato in panchina. Nessuna novità sostanziale per quel che riguarda la difesa.