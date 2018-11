Il terzino della Fiorentina Milenkovic è finito al centro dei desideri della Juventus. Paratici punta lui e Andersen per rinnovare la difesa

Il ritorno di Bonucci ha permesso alla Juventus di ricostruire parte della cerniera perfetta che aveva portato i bianconeri a due finali di Champions League. La coppia con Chiellini resta una delle più competitive del nostro campionato, ma con un problema: l’età. La cessione di Caldara al Milan è stata una scelta dettata dall’intenzione di provare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie già quest’anno, senza esperimenti di vario genere. Ma alla lunga questa decisione potrebbe ripercuotersi sul futuro bianconero. Con un Rugani sempre ai margini del progetto, Paratici, oltre ad Andersen, ha messo gli occhi anche su Milenkovic.

Il giocatore della Fiorentina è finora la rivelazione del nostro campionato. Già l’anno scorso si erano viste le sue potenzialità, ma quest’anno il serbo si è calato perfettamente nel nuovo ruolo di terzino, per lui che in nazionale gioca da centrale. Due gol già siglati con la maglia della Viola e prestazioni sempre convincenti. I Della Valle non hanno intenzione di sedersi a trattare per meno di 45/50 milioni, anche se vorrebbero tenere il giocatore per almeno un’altra stagione. Ma scout bianconeri hanno già visionato il suo profilo e saranno anche al Benito Stirpe per Frosinone-Fiorentina del 9 novembre. La Fiorentina è avvisata: la Juventus è pronta a fare follie per lui.