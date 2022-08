Milik Juve, l’agente a Torino: i bianconeri vogliono chiudere

Milik Juve, l’agente dell’attaccante polacco è arrivato a Torino. L’obiettivo è quello di chiudere l’affare per l’attaccante

L’agente di Milik è arrivato a Torino per provare a chiudere la trattativa per il trasferimento dell’attaccante polacco in bianconero.

Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve avrebbe raggiunto l’accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con il riscatto fissato a 8, mentre manca quello col giocatore, che potrebbe però arrivare nelle prossime ore.