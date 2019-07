«Milik sul mercato se arriva Icardi?»: la risposta di Ancelotti

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Napoli sull’eventuale partenza di Milik

Da Dimaro, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Napoli sul futuro di Milik nel caso in cui in azzurro dovesse arrivare Icardi.

«La nostra ricerca è trovare un profilo che possa giocare bene tra le linee, senza dimenticare che anche Milik viene utilizzato da prima punta ma è bravo anche coi piedi, nella sponda e nella costruzione del gioco. Milik via se arriva Icardi? Nessun giocatore al momento è sul mercato» ha dichiarato il tecnico azzurro.