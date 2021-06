Miranchuk Star of the Match in Finlandia Russia: suo il gol decisivo – FOTO

Brilla la stella di Aleksei Mirachuk a Euro 2020: è lui il miglior giocatore di Finlandia-Russia, dopo il gol decisivo – FOTO

Brilla la stella di Aleksei Miranchuk e continua a farsi spazio l’Atalanta nel Gotha del calcio europeo. Il fantasista russo, con uno splendido gol di sinistro, ha deciso la sfida contro la Finlandia.

La UEFA lo ha premiato come Star of the Match per una gara davvero da applausi che riapre le speranze di qualificazione della Russia dopo il k.o. contro il Belgio.