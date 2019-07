Miranda al Jiangsu Suning: il brasiliano entrato in sede dell’Inter, le ultime

Joao Miranda è pronto a trasferisi al Jiangsu Suning e iniziare una nuova avventura in Cina: ecco quanto incasserà l’Inter

L’Inter si appresta a salutare Joao Miranda. Il brasiliano è sempre più vicino al Jiangsu Suning. Il difensore centrale è entrato da pochi minuti nella sede del club nerazzurro e ai giornalisti presenti ha risposto: «Ti senti ancora di dire che vuoi rimanere all’Inter?” “Non lo so, sto andando a parlare».

Come riporta Fcinternews, l’Inter, infatti, è pronta a incassare un conguaglio sui 5 milioni di euro. Una plusvalenza utile per il bilancio, ma anche un mini tesoretto da reinvestire sul mercato nell’assalto ai top player richiesti da Conte per l’attacco. Per Miranda invece pronto un contratto da 4,5 milioni per tre stagioni.