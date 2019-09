Mkhitaryan Roma, l’occasione di rilancio del giocatore armeno

Mkhitaryan Roma, è questa l’occasione di rilancio del giocatore armeno: dopo i lutti e la guerra, Henrix vuole brillare

Henrix Mkhitaryan non è un calciatore come gli altri, e forse presto ne darà prova a tutti gli appassionati di Serie A. Il Corriere dello Sport ripercorre le tappe della vita del 29enne armeno, rimasto orfano di padre a 7 anni.

Grazie alla forza della famiglia è riuscito ad emergere. Ha incontrato altre difficoltà, come in occasione della finale di Europa League tra Arsenal e Chelsea, giocata a Baku, in Azerbaijan. Mkhitaryan si autoescluse dalla finale per gli scontri continui tra gli azeri e la sua Armenia.