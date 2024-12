MLS, i Los Angeles Galaxy di Reus sono campioni

La squadra di LA si laurea vincitore del campionato americano grazie al risultato di 2-1 in finale

I Los Angeles Galaxy sono per la sesta volta campioni degli Stati Unti d’America. Un successo ottenuto battendo in finale i New York Red Bulls grazie alle reti di Paintsil e Joveljic nei primi 13 minuti.

Inutile il momentaneo 2-1 di Nealis al 28esimo per i New York che si devono arrendere alla squadra dove milita Marco Reus, entrato al 75esimo. I gialloblu nel proprio cammino aveva eliminato i Colorado Rapids, Minnesota, Seattle Soudners e dunque NY Red Bulls in finale.