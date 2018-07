Monchi presenta Kluivert e svela: «Offerta fuori mercato per Alisson. Olsen…»

Le parole del ds Roma, Monchi, nel giorno della presentazione di Kluivert. L’addio di Alisson apre nuovi scenari: Olsen sarà il nuovo portiere?

Giornata di conferenze in casa Roma. Il ds Monchi è stato protagonista in sala stampa assieme al nuovo acquisto Justin Kluivert: «Devo migliorare tanto, sono giovane. Il mio obiettivo è sempre quello di fare gol. I miei punti di forza? La velocità, il dribbling e la ricerca continua della porta. Dovrò migliorare in fase difensiva. Sono giovane, devo ancora imparare tanto ma voglio mostrare il mio valore con questa maglia. Essere qui alla Roma è un passo importante nella mia carriera. È un club ambizioso, che vuole crescere ancora» le prime dichiarazioni del figlio d’arte in maglia giallorossa.

Ha parlato anche il direttore sportivo Monchi, svelando importanti novità di calciomercato, non prima di aver presentato i vantaggi dell’acquisto di Kluivert: «Justin è un acquisto importante per noi, un giocatore forte già nel presente. Non è stato facile arrivare a lui, è stata importante la sua volontà di unirsi a noi». Monchi conferma l’addio di Alisson e l’arrivo di un nuovo portiere: «Per Alisson è arrivata un’offerta fuori mercato. Valutati i pro e i contro, abbiamo accettato. La mia missione? Rinforzare la Roma, senza metterla in difficoltà. Ambiziosi sì, ma con la testa. Arriveremo al decimo piano, ma prima ci sono il secondo, il terzo, ecc. Il sostituto di Alisson? Olsen è solo una delle possibilità, ma non abbiamo fretta e lavoreremo con calma».

Conclude, infine, Monchi: «Il comportamento di Alisson è stato esemplare, non mi ha mai fatto pressione per partire. Se ha accettato, però, è perché evidentemente gradisce la sua destinazione. Per me è stato da 10 e lode. Capisco i tifosi, sono stanchi di alcune parole. La squadra sarà più forte? Non lo so. Oggi presentiamo Kluivert, per qualcuno era impossibile a causa della concorrenza, ma è qui. Stesso discorso per Pastore. Sono arrivati giocatori forti».