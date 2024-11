Mondiale 2026, ecco quando sarà il sorteggio: i dettagli

La Nazionale di Spalletti partirà dalla fascia privilegiata per le qualificazioni ai prossimo Mondiale di calcio

C’è tanta attesa per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. L’Italia questa volta non può proprio fallire ed è per questo che partire come testa di serie è sicuramente un incentivo in più per partire positivi. Il sorteggio verrà effettuato a Zurigo il 13 dicembre, di seguito le fasce:

Pot 1: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.

Pot 2: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

Pot 3: Scozia, Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Israele.

Pot 4: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

Pot 5: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.