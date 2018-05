Germania, pre-convocati per Russia 2018: c’è Neuer, out Howedes

Il commissario tecnico Joachim Low ha comunicato la lista dei preconvocati della Germania in occasione dei prossimi Mondiali di Russia 2018

Una giornata davvero importante in Germania: il commissario tecnico Joachim Low infatti ha appena rinnovato il suo contratto in essere con la Federazione teutonica fino al 2022 e ha comunicato la lista dei preconvocati per il Mondiale di Russia 2018.

Campioni in carica e grandi favoriti per la vittoria finale, la formazione di Low ha dovuto fare a meno di due nomi eccellenti come Mario Gotze e Emre Can. Il mediano del Liverpool, corteggiato da mesi dalla Juventus, ha un forte dolore alla schiena che lo ha messo ko per diversi mesi, mentre il fantasista del Borussia Dortmund non ha soddisfatto il ct tedesco per il suo rendimento altalenante. Ecco qui di seguito la lista completa dei preconvocati di Low…

PORTIERI: Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Leno (Bayer Leverkusen), Trapp (PSG).

DIFENSORI: Boateng (Bayern Monaco), Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hector (Colonia), Hummels (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Plattenhardt (Hertha Berlino), Rüdiger (Chelsea), Süle (Bayern Monaco), Tah (Bayer Leverkusen).

CENTROCAMPISTI: Goretzka (Schalke), Kroos (Real Madrid), Khedira (Juventus), Özil (Arsenal), Gündogan (Manchester City), Draxler (PSG), Rudy (Bayern Monaco).

ATTACCANTI: Sané (Manchester City), Brandt (Bayer Leverkusen), Werner (Lipsia), Müller (Bayern Monaco), Gómez (Stoccarda), Reus (Borussia Dortmund), Petersen (Friburgo).