Mondiale per Club, l’annuncio del PRESIDENTE: «Non ho dubbi sotto QUESTO ASPETTO»

Mondiale per Club, l’annuncio del presidente della FIFA Gianni Infantino: il messaggio social sulla nuova competizione

Nuovo annuncio social da parte del numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha così parlato del Mondiale per Club 2025, competizione a cui prenderanno parte molte squadre.

IL MESSAGGIO – «Il format inclusivo e non discriminatorio darà speranza e opportunità al mondo intero, incoronando gli unici campioni ufficiali del mondo per club FIFA. Non ho dubbi che tutte le città degli Stati Uniti accoglieranno le 32 squadre a braccia aperte, mostrando la natura veramente globale del nostro gioco e sarà una grande rappresentazione di come il calcio unisca il mondo».