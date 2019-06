Italia-Olanda, quarti di finale dei Mondiali femminili 2019 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere le Azzurre

L’Italia femminile del Ct Milena Bertolini, raggiunti i quarti di finale, non vuole fermarsi e prova a qualificarsi per le semifinali dei Mondiali 2019 affrontando l’Olanda di Sarina Wiegman. Le Azzurre, dopo aver superato 2-0 la Cina agli ottavi, proveranno a ripetersi contro le campionesse d’Europa.

La partita Italia-Olanda femminile è in programma sabato 29 giugno 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stade du Hainaut di Valenciennes e sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sul canale Sky Sport Mondiali, visibile al numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La sfida delle Azzurre, come tutte le altre partite della Nazionale femminile nel torneo, sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro da Rai Sport su Rai 1 e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play. Italia-Olanda femminile potrà essere seguita anche in radio su Rai Radio1.

Italia-Olanda femminile

Competizione: Mondiali di calcio femminile Francia 2019

Quando: sabato 29 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in tv: Sky Sport Mondiali – Now TV, Rai Uno

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Dove seguirla in radio: Rai Radio1

Stadio: Stade du Hainaut (Valenciennes)



Le probabili formazioni

ITALIA FEMMINILE (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Girelli; Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini

OLANDA FEMMINILE (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. Ct. Wiegman