Eden Hazard ha condiviso su Instagram le sue previsioni sul tabellone finale dei Mondiali 2018. Il Belgio affronterà in finale l’Inghilterra e si laureerà per la prima volta campione

Questo giovedì si apriranno ufficialmente i Mondiali di Russia 2018 con la partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita. Quest’anno sono diverse le squadre favorite per la vittoria finale e tra queste c’è anche il Belgio di Eden Hazard. L’attaccante del Chelsea è uno dei giocatori più rappresentativi della sua Nazionale ed è convinto che la squadra abbia tutte le potenzialità per alzare la sua prima Coppa del Mondo. Hazard senza troppo pudore ha pubblicato su Instagram la sua previsione per il tabellone finale della competizione realizzato tramite l’app di All Football. Il Belgio affronterà Panama, Tunisia e Inghilterra nel Gruppo G. Stando a quanto prevede Hazard, la squadra passerà la prima fase insieme agli inglesi e affronterà poi la Polonia. Una volta superato lo scoglio degli ottavi si sconterà prima con il favorissimo Brasile e poi con la Francia. Belgio e Inghilterra, in cui milita solo Gary Cahill tra i suoi compagni di squadra al Chelsea, si ritroveranno quindi in finale. Ovviamente sarà il Belgio a laurearsi Campione del Mondo.