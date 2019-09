Mondiali Qatar 2022: svelato il logo della competizione – VIDEO

La FIFA ha ufficializzato il logo dei Mondiali 2022 che si terranno per la prima volta in Qatar ed eccezionalmente durante il periodo invernale, con il conseguente stop dei campionati nazionali.

Ecco il video di presentazione

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019