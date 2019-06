Mondiali Under 20, l’Italia di Nicolato a tre partite dalla storia: il Mali ai quarti di finale e un tabellone che permette di sognare

L’Italia di Nicolato, dopo le eliminazioni di Francia ed Argentina agli ottavi di finale, è rimasta l’unica realtà di grande tradizione all’interno del tabellone dei Mondiali Under 20. Per gli azzurrini domani l’ostacolo Mali ai quarti di finale, poi in caso di successo sfida alla vincente di Colombia-Ucraina.

Sognando quella finale che rappresenta un traguardo mai tagliato nella storia dall’Italia, ferma alla “finalina” della scorsa edizione nel 2017 come miglior risultato di sempre. Un obiettivo questa volta alla portata, quello dell’atto finale del 15 giugno. In cui affrontare a quel punto – tanto per farsi già un’idea – una tra Usa, Ecuador, Corea del Sud e Senegal.