Uruguay, i convocati di Tabarez: c’è Vecino

Ecco la lista dei convocati dell’Uruguay per le partite delle qualificazioni Mondiali 2018 Sudamerica che giocherà contro Venezuela e Colombia

Per le qualificazioni Mondiali 2018 Sudamerica l’Uruguay ha in programma due incontri a distanza ravvicinata contro Venezuela e Colombia. Questa è la lista dei giocatori convocati per disputare la partita contro il Venezuela il 6 ottobre e contro la Colombia l’11 ottobre 2016. Le qualificazioni sono iniziate nel 2015 e termineranno ad ottobre 2017. Per il momento al primo posto in classifica c’è l’Uruguay a 16 punti, seguito da Brasile e Argentina a quota 15. Chiudono la classifica parziale Bolivia e Perù con sette punti e il fanalino di coda Venezuela con due punti.

I CONVOCATI – Portieri: Muslera, Silva, Campana. Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Silva, Ricca, A. Pereira. Centrocampisti: Vecino, Arevalo Rios, Rodriguez, Curujo, Laxalt, Sanchez, De Arrascaeta, Lodeiro. Attaccanti: Ramirez, Cavani, Hernadez, Rolan, Stuani, Suarez.