Montella, vittoria maledetta: in campionato i tre punti mancano da due anni

Vincenzo Montella non sa più vincere in campionato: gli ultimi tre punti conquistati risalgono al 2017 sulla panchina del Milan

Vincenzo Montella e la Fiorentina non sanno più vincere. Due partite, e i viola sono ancorati al fondo alla classifica. Zero punti per la squadra guidata dal tecnico campano il cui ritorno alla vittoria in Serie A sembra ormai essere un insormontabile tabù, dato che questa gli manca tristemente dal 5 novembre 2017. Allenava ancora il Milan.

Due sconfitte anche in questo avvio di campionato: se quella con il Napoli sembrava maggiormente digeribile, questa contro il Genoa turberà i sogni di Montella fino alla ripresa del campionato. Serve una risposta forte e rapida, anche perchè la pazienza di Commisso non è infinita.