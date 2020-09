Monza, Brocchi: «Dobbiamo dimostrare di meritarci la Serie A»

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della propria squadra

STAGIONE IN SERIE B – «Condannati a vincere? Non sento responsabilità più alte di quelle che in realtà ci sono. L’obiettivo Serie A è chiaro ed è dichiarato fino dal primo giorno che sono arrivato. Non è dunque una cosa nuova. Serve lavorare seriamente come stiamo facendo. Il primo step della Serie C è stato superato e ora gli occhi sono alla Serie A. Poi sta a noi dimostrare di meritarcela, in un campionato di Serie B molto complicato. Empoli, Frosinone, Reggina e le retrocesse sono rivali di alto livello».

NUOVI ACQUISTI – «Quando si fanno tanti acquisti è normale che serva un po’ di tempo perché i giocatori si conoscano. Servirà un minimo di pazienza per trovare la giusta alchimia. Qual è il nuovo acquisto che mi incuriosisce di più? Abbiamo un mix di giocatori di esperienza e giovani talenti. Abbiamo sicuramente molti elementi che possono darci qualcosa in più».