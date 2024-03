Monza Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’U Power andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Cagliari: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’U Power andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Cagliari. Le due squadre stanno vivendo un ottimo momento di forma. I brianzoli da tre vittorie nelle ultime 4 gare disputate e con il sogno Europa giunto all’ultima chiamata. Dall’altra parte i sardi vengono da due successi importanti e da due pari per proseguire nella corsa alla salvezza. Da un lato la gioventù di Palladino e dall’altra l’esperienza di Ranieri. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula. All. Ranieri

Monza-Cagliari: orario e dove vederla

Monza-Cagliari gara delle ore 15:00 del sabato, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Allo Stadio U Power sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.