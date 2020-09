Monza, Fossati: «Che emozione affrontare il Milan»

Marco Fossati ha parlato dell’amichevole di questa sera tra il Monza e il Milan

Marco Fossati, centrocampista del Monza ed ex calciatore delle giovanili del Milan, in una intervista a Il Giorno ha parlato dell’amichevole che si giocherà stasera a San Siro tra i due club lombardi.

«Saranno grandi emozioni: per me che sono stato nel Milan, ma anche per tutti i miei compagni. Entrare nella Scala del calcio ti mette i brividi: San Siro è lo stadio che mi ha emozionato di più nella mia carriera. Le sensazioni della vigilia sono positive: penso che faremo bene, stiamo lavorando sodo e per questo sono fiducioso. Dispiace non ci possa essere il Presidente Berlusconi: ci teneva molto, ma daremo l’anima anche per lui sperando di riaverlo presto nel nostro spogliatoio a trasmetterci la sua indispensabile carica. Non bisogna farsi travolgere dalle emozioni: bisogna essere tranquilli, pensando a divertirsi».