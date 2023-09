Monza, Gagliardini: «Siamo venuti all’Olimpico consapevoli della nostra forza»

Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Lazio

PAROLE – «Nessun sassolino, sono contento del gol che cerco spesso. Oggi ho fatto una partita normale che viene risaltata dal gol, ho giocato meglio nelle partite scorse. Ma sono contento di aver aiutato la squadra. Noi pensiamo partita dopo partita, siamo venuti qui consapevoli della nostra forza. Loro erano in difficoltà e dovevano vincere per forza, noi siamo venuti qui per comandare la partita. Pareggio credo sia il risultato giusto. Palladino è giovane ma farà strada, ha tutto per ambire a grandi palcoscenici. Tratta tutti allo stesso modo».