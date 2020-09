Monza, Galliani: «Non siamo interessati a Mancosu, possiamo fare un altro colpo»

Monza, Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola

Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto ai microfoni di TeleNova per analizzare il mercato della società brianzola:

«Mancosu? Non è un obiettivo del Monza. Io non smentisco mai, in questo caso però devo dire che non è un nostro obiettivo. Abbiamo una squadra fortissima, possiamo stare anche così. Da qui alla fine, però, potremmo fare ancora un colpettino, una mezza punta ad esempio».