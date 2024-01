Monza, Galliani si muove per la panchina: due nomi per il futuro

Il Monza con Adriano Galliani stanno guardando al futuro della panchina dal momento che Palladino è finito nel mirino della Roma

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il club brianzolo avrebbe già messo le mani avanti per un paio di nomi in vista dell’estate. Qualora dovesse materializzarsi l’approdo del tecnico in giallorosso, l’Ad guarda Gilardino (giocatore del Milan nei suoi tempi in rossonero) e Sottil ex Udinese.