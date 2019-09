Monza, Galliani: «Vogliamo la Serie A. Io metto passione, Berlusconi…»

Adriano Galliani presenta il piano per far diventare grande il Monza: programmata la risalita dalla C alla Serie A

Intervistato dal Giornale di Monza, l’amministratore delegato Galliani ha spiegato il piano per la scalata del club dalla Serie C alla massima divisione italiana. Ecco le sue parole.

«In Serie C siamo solo di passaggio. Vogliamo andare in B e, nel giro di 24 mesi, raggiungere la Serie A con il nostro Monza. Io ci metto la mia grande passione, ma i soldi sono di Silvio Berlusconi che è oggi il primo tifoso della squadra».