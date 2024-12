Juve, Vlahovic ancora flop: i giudizi dei quotidiani, è il peggiore!

Tutto sul giudizio dei quotidiani sportivi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juve, contro il Monza. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport boccia la prestazione offerta da Dusan Vlahovic in Monza–Juve. L’attaccante serbo è stato infatti giudicato come il peggiore in campo di tutta la partita tra i bianconeri dopo il gol in Coppa Italia.

VLAHOVI 5,5 – Tocca pochi palloni e quando si intestardisce a voler fare tuto da solo viene fermato. Nella ripresa non arriva sul potenziale 3-1.