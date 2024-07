Papu Gomez: «Non vedo l'ora di tornare a giocare, sul Monza...»

Le parole di Alejandro Gomez, calciatore argentino del Monza, dopo la squalifica per doping. Tutti i dettagli in merito

Il Papu Gomez ha parlato del suo futuro con il Monza in occasione di un torneo di padel in Sardegna.

FUTURO – «Sto lottando per la mia situazione e non vedo l’ora di tornare a giocare. Il Monza è una grande realtà con gente importante e competente come ‘el senor’ Galliani. Ha fatto un grande campionato con Raffaele Palladino e adesso è arrivato mister Alessandro Nesta per fare ancora bene e vivere un campionato di soddisfazione».

VITTORIA SPAGNA – «Credo che dipenda dalla cultura sportiva, dalla capacità di organizzare scuole attrezzate per i ragazzini. Però io i talenti li vedo anche qui in Italia, magari bisognerebbe aiutarli di più a crescere».