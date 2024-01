Monza, UFFICIALE l’arrivo di Djuric: i dettagli

Milan Djuric è ufficialmente un nuovo attaccante del Monza. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW

PAROLE – «Sono molto contento di questa opportunità, ringrazio il Monza per avermi dato questa occasione. Da domani si parte, sono contento e metterò tutta l’energia che ho per questo progetto. C’erano altre possibilità, ma parlando col Monza e col mister non ho avuto dubbi e ho spinto per questa soluzione. Il mister mi ha parlato con sincerità, mi ha detto che le mie caratteristiche potevano fare comodo al Monza e questo è bastato per convincermi».