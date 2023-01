Monza voto 6.5: la storica promozione e la svolta Palladino

Il 2022 del Monza si chiude con un voto più che positivo: dalla storica promozione in Serie A fino alla svolta Palladino

Un voto più che positivo quello del 2022 del Monza. Un 6.5 pieno e non 7, per come ha iniziato la Serie A. Brividi su brividi dopo una cavalcata importante in B. Dopo tanti anni Galliani e Berlusconi sono riusciti a raggiungere una storica impresa.

«La A col Monza, vale più delle Champions con il Milan» parole da tifoso per l’Ad dei brianzoli, da sempre primo sostenitore della squadra della sua città. Da Monza a Monza per chiudere un cerchio e portare nella storia la società. Al triplice fischio della sfida playoff contro il Monza, un susseguirsi di emozioni, forti come soltanto chi raggiunge un’impresa riesce a provare. La promozione e poi la rivoluzione sul mercato sempre con la conferma di Stroppa sulla panchina.

La Serie A è diversa e non è certo una passeggiata. L’idea è quella di affrontarla con una squadra dall’elevato tasso di italianità e di qualità. Il Condor sul mercato non si fa trovare impreparato e regala a Stroppa una squadra quasi al completo sin dai primi giorni di ritiro. L’inizio però è da incubo, il Monza non gira e la squadra fatica a trovare punti. Poi la svolta. Via Stroppa e dentro Palladino. Doveva essere un semplice traghettatore, ma i risultati hanno invertito le idee della società. L’allenatore si è guadagnato la conferma e in classifica si è tirato fuori dalle sabbie mobili. I brianzoli sono in piena corsa per l’obiettivo, ovvero la salvezza. Ora c’è la voglia di continuare a stupire. Chiudere bene per ripartire con slancio, il 2023 sarà un anno importante per le ambizioni future del Monza.