Monza, UFFICIALE l’arrivo di Warren Bondo: i dettagli

Il Monza ha ufficializzato con una nota sul proprio sito il trasferimento del centrocampista Warren Bondo. Il comunicato:

«Warren Bondo è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane centrocampista francese ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2025.Nato il 15 settembre 2003 a Evry, è cresciuto nel settore giovanile del Nancy, di cui è stato il giocatore più giovane ad aver firmato un contratto da professionista. Il debutto con la prima squadra è avvenuto il 24 novembre 2020 contro il Grenoble. In due stagioni ha collezionato 34 presenze in Ligue 2 (con due reti segnate) e 5 in Coppa di Francia.Tra i giovani più promettenti del calcio francese, ha indossato per 14 partite la maglia della Francia Under 19, con cui ha disputato l’Europeo lo scorso giugno.Benvenuto Warren».